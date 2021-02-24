Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт (меткон)

Кроссбраузерная верстка. Адаптивность. Основной шаблон сверстан, осталось сверстать контент 4 страниц. Пример 1 страницы приложил к проекту. Срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт согласно макетам:
https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1
Комментарии по верстке:
https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA
Требования:
100% соответствие макетам (pixel perfect)
Контент необходимо редактировать из админ-панели (включая все тексты)
Адаптивная верстка
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