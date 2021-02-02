Верстка сайта

Нужна полная верстка 5-6 страниц, страницы статистики данных, таблицы... для CRM системы. А также нужна дополнительная услуга поэлементной верстки. Те чекбоксы, инпуты .. собрать на одной странице, чтоб можно было использовать это в будущем вставляя их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДОбрый день необходимо сверстать согласно дизайну сайт
Адаптивно, кроссбраузерно, пиксель перфект не обязательно - но очень близко!
https://www.figma.com/file/HKCui6jMvuBPpRPmdJ8T6J/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?node-id=0%3A1
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