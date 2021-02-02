Редактируемую таблицу с возможностью сохранения.

Сверстать простой лендинг, движок не нужен, картинки, свг дам. Примеры, цены, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание страницы на JS или HTML (Любом языке) с возможностью редактирования всех ячеек таблицы.
Запись в ячейки производится при нажатии на кнопку.
Удаление всей информации занесенной в таблицу производится при нажатии на кнопку.
При обновлении страницы не должна исчезать информация.
Информация должна отображаться через браузер.
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