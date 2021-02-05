Верстка на bootstrap 4.6, 5-6 страниц + верстка по элементная

HTML-версткаЗавершен10 заявок515 просмотров
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Нужна полная верстка 5-6 страниц, страницы статистики данных, таблицы... для CRM системы.

А также нужна дополнительная услуга поэлементной верстки. Те чекбоксы, инпуты .. собрать на одной странице, чтоб можно было использовать это в будущем вставляя их в разные части страниц.

Пример сложности верстки страниц в атаче в блюре.

макет в figma

Пишите сразу цену за Одну страницу срок!

студий просьба пройти мимо, спасибо!

Bootstrap
3 года назад
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$16
1 день
молодец, хороший исполнитель
Всё отлично
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