СОЗДАНИЕ САЙТА КАЧЕСТВЕННО И В СРОК С КРОССБРАУЗЕРОМ. HTML5, CSS3, JavaScript, SASS, SCSS, GULP, BOOTSTRAP, Jquery , БЕМ, Flexbox, адаптивность.

Готов предоставить накопленные знания. Хочу реализовать необычные, чудесные желания людей в веб-разработке.

Цель - предоставить лучший сервис на бирже и улучшить навыков;

Гарантия на оказываемые услуги ;

Ответственность;

В срок;

Без предоплаты ;

Главное - довольствие клиента.

Ссылка на портфолио : http://shamshod.epizy.com

Связь:

Почта: [email protected] ;

Telegram:https://t.me/ ;

Facebook:https://www.facebook.com/shamshod.isayev ;

Instagram: https://www.instagram.com/shamshodisayev/ ;

Номер: +998933924261 ;

Немного о себе:

Люблю путешествия, играть в шахматы, баскетбол, плавание;

Больше всего мне нравится содержательный разговор за чашкой кофе;