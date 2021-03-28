Шамшод Исаев shamshodisayevshamshodisayev
23 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
СОЗДАНИЕ САЙТА КАЧЕСТВЕННО И В СРОК С КРОССБРАУЗЕРОМ. HTML5, CSS3, JavaScript, SASS, SCSS, GULP, BOOTSTRAP, Jquery , БЕМ, Flexbox, адаптивность.
Готов предоставить накопленные знания. Хочу реализовать необычные, чудесные желания людей в веб-разработке.
Цель - предоставить лучший сервис на бирже и улучшить навыков;
- Гарантия на оказываемые услуги ;
- Ответственность;
- В срок;
- Без предоплаты ;
Ссылка на портфолио : http://shamshod.epizy.com
Связь:
Почта: [email protected] ;
Telegram:https://t.me/ ;
Facebook:https://www.facebook.com/shamshod.isayev ;
Instagram: https://www.instagram.com/shamshodisayev/ ;
Номер: +998933924261 ;
Немного о себе:
Люблю путешествия, играть в шахматы, баскетбол, плавание;
Больше всего мне нравится содержательный разговор за чашкой кофе;
Портфолио
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