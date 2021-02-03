Нужен специалист в битриксе

$30
HTML-версткаЗакрыт7 заявок341 просмотр
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Необходимо подключить редакцию старт и на нее интегрировать главную страницу сайта ( пока только 1 главная, веб версия) 

Если есть возможность сверстать самому, отлично, если нет, то подготовим верстку и надо будет только интегрировать.

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
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