EdgarSoloviev

Занимаюсь разработкой на 1с-bitrix

Разработка проектов различной степени сложности, как с нуля так и доработки. Визитки, галереи, каталоги, интернет-магазины, rest api. В основном 1С-Битрикс, было несколько проектов в поддержке на OpenCart, WebAsyst и Yii2.Проекты которые разрабатывал с нуля:Volkswagen.by(volkswagen-minsk.by, vw-commercial.by), artkeramika.by, webcom.academy, vietnamki.ru, itlandia.by, mts.by.Проекты в которых принимал участие в разработке: galad.ru, eda.bizbi.ru, booslight.com, maxler.com, muzdrive.ru.