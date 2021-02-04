Верстка Лендингов и Сайтов визиток

Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprovisual.pro]provisual.pro[/url] на wordpress Задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing[/url] Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение договоренностей исполнителем. Сроки и стоимость предлагайте. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу сотрудничество на постоянной основе и на длительный период.
Укажите пожалуйста ваши цены, сроки, время ответа на эл.почту или мессенджер
Только на те услуги что уже делали и есть опыт и примеры.
Можно указать только часть
1) верстка Лендинга с Figma (без подключения к cms только отправка на email)
2) верстка Лендинга с PSD (без подключения к cms только отправка на email)
3) верстка Лендинга с Figma подключение на Wordpress - (если возможно на elementor)
4) верстка Лендинга с PSD подключение на Wordpress - (если возможно на elementor)
5) копия готового лендинга -верстка с линка - нет макета - не нужно отделять текст и картинки даже не надо строить отправку. Нужна картинка на фон (могу прислать если потребуется) и форма с проверкой (обычно 3 поля) можно адаптивная - можно респонсивная и определенные названия для полей. У меня есть примеры - задача очень простая и не берет много времени 15-20 минут
вместе с тем очень срочная. Нужно в течении 1-2 часов. Только в рабочие часы 9-18 Есть таких заказов 2-7 в месяц - бывает и 2 в день.
6) верстка Лендинга с Figma на Wix
7) Сайт визитка с Figma подключение на Wordpress - одностраничный (если возможно на elementor)
8) Сайт визитка с Figma подключение на Wordpress - 3-4 страницы (если возможно на elementor)
9) Сайт визитка с Figma подключение на WIX - одностраничный
10) Сайт визитка с Figma подключение на WIX - 3-4 страницы
Если есть вариант работы по шаблонам сайтов визиток то можно отдельно указать цену
Спасибо
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