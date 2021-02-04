Верстка Лендингов и Сайтов визиток

Ищу сотрудничество на постоянной основе и на длительный период.

Укажите пожалуйста ваши цены, сроки, время ответа на эл.почту или мессенджер

Только на те услуги что уже делали и есть опыт и примеры.

Можно указать только часть

1) верстка Лендинга с Figma (без подключения к cms только отправка на email)

2) верстка Лендинга с PSD (без подключения к cms только отправка на email)

3) верстка Лендинга с Figma подключение на Wordpress - (если возможно на elementor)

4) верстка Лендинга с PSD подключение на Wordpress - (если возможно на elementor)

5) копия готового лендинга -верстка с линка - нет макета - не нужно отделять текст и картинки даже не надо строить отправку. Нужна картинка на фон (могу прислать если потребуется) и форма с проверкой (обычно 3 поля) можно адаптивная - можно респонсивная и определенные названия для полей. У меня есть примеры - задача очень простая и не берет много времени 15-20 минут

вместе с тем очень срочная. Нужно в течении 1-2 часов. Только в рабочие часы 9-18 Есть таких заказов 2-7 в месяц - бывает и 2 в день.

6) верстка Лендинга с Figma на Wix

7) Сайт визитка с Figma подключение на Wordpress - одностраничный (если возможно на elementor)

8) Сайт визитка с Figma подключение на Wordpress - 3-4 страницы (если возможно на elementor)

9) Сайт визитка с Figma подключение на WIX - одностраничный

10) Сайт визитка с Figma подключение на WIX - 3-4 страницы

Если есть вариант работы по шаблонам сайтов визиток то можно отдельно указать цену

Спасибо