Разработка веб-сайтов. HTML5, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript, jQuery, PHP, ReactJS

Верстаю, программирую, оптимизирую!

- Аккуратная, адаптивная, оптимизированная вёртка.

- Методология БЭМ.

- Программная часть сайта.

- Настройка скриптов, библиотек, написание собственных.

О себе:

Меня зовут Софья! Я начинающий разработчик сайтов и приложений.

Стаж в разработке полтора года.

На данный момент куратор одной из онлайн академий.

Хочу показать свои навыки в работе с реальными заказчиками.

Имею много свободного времени, поэтому полностью отдаю его текущему заказу, что позволяет оперативно решать вопросы и быстро изменить что-либо в процессе выполнения задачи.

Гарантия на работу !

Контакты: