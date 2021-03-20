Разработка веб-сайтов. HTML5, CSS3, SCSS/SASS, JavaScript, jQuery, PHP, ReactJS
Верстаю, программирую, оптимизирую!
- Аккуратная, адаптивная, оптимизированная вёртка.
- Методология БЭМ.
- Программная часть сайта.
- Настройка скриптов, библиотек, написание собственных.
О себе:
Меня зовут Софья! Я начинающий разработчик сайтов и приложений.
Стаж в разработке полтора года.
На данный момент куратор одной из онлайн академий.
Хочу показать свои навыки в работе с реальными заказчиками.
Имею много свободного времени, поэтому полностью отдаю его текущему заказу, что позволяет оперативно решать вопросы и быстро изменить что-либо в процессе выполнения задачи.
Гарантия на работу!
Контакты:
- Email: [email protected]
- Telegram: @safo_post
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дипломный проект (JavaScript)27 просмотров
- Дипломный проект20 просмотров
- Сайт по ремонту квартир27 просмотров