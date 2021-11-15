Вёрстка сайтов, удобный дизайн и сайт под ключ, с чистым кроссбраузерным валидным кодом, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React JS и jQuery.

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Привет! Давай я тебе немного расскажу пару слов о себе

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Меня зовут Равшан, я frontend программист и веб-дизайнер, живу в Душанбе. Мне 23 года. Дизайном и разработка сайта занимаюсь четвёртый год и со временем это переросло из просто хобби в приятную работу. И я уверен что именно тот, кого ты ищешь для разработки дизайна твоего проекта!

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Что я могу предложить тебе?

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дизайн сайтов и мобильных приложений;

верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов);

дизайн наружной рекламы и полиграфии;

логотипы и фирменные стили;

веб программирование / скрипты;

создание сайтов с нуля под ключ.

Что ты получишь сотрудничая со мной?

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современный, стильный, креативный сайт и продающий дизайн следуя современным трендам!

гарантированный результат в оговоренные сроки;

адекватная стоимость;

уважительное общение и ответственный подход к проекту.

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