rjannn

Равшан Кенджаев rjannn

 
26 летТаджикистан/Душанбе
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка сайтов, удобный дизайн и сайт под ключ, с чистым кроссбраузерным валидным кодом, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React JS и jQuery.

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Привет! Давай я тебе немного расскажу пару слов о себе

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Меня зовут Равшан, я frontend программист и веб-дизайнер, живу в Душанбе. Мне 23 года. Дизайном и разработка сайта занимаюсь четвёртый год и со временем это переросло из просто хобби в приятную работу.  И я уверен что именно тот, кого ты ищешь для разработки дизайна твоего проекта!

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Что я могу предложить тебе?

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  • дизайн сайтов и мобильных приложений;
  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов);
  • дизайн наружной рекламы и полиграфии;
  • логотипы и фирменные стили;
  • веб программирование / скрипты;
  • создание сайтов с нуля под ключ.

Что ты получишь сотрудничая со мной?

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  • современный, стильный, креативный сайт и продающий дизайн следуя современным трендам!
  • гарантированный результат в оговоренные сроки;
  • адекватная стоимость;
  • уважительное общение и ответственный подход к проекту.

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JavascriptВерстка сайтаДизайн сайтаReactjQuery