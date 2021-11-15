Вёрстка сайтов, удобный дизайн и сайт под ключ, с чистым кроссбраузерным валидным кодом, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, React JS и jQuery.
Привет! Давай я тебе немного расскажу пару слов о себе
Меня зовут Равшан, я frontend программист и веб-дизайнер, живу в Душанбе. Мне 23 года. Дизайном и разработка сайта занимаюсь четвёртый год и со временем это переросло из просто хобби в приятную работу. И я уверен что именно тот, кого ты ищешь для разработки дизайна твоего проекта!
Что я могу предложить тебе?
- дизайн сайтов и мобильных приложений;
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов);
- дизайн наружной рекламы и полиграфии;
- логотипы и фирменные стили;
- веб программирование / скрипты;
- создание сайтов с нуля под ключ.
Что ты получишь сотрудничая со мной?
- современный, стильный, креативный сайт и продающий дизайн следуя современным трендам!
- гарантированный результат в оговоренные сроки;
- адекватная стоимость;
- уважительное общение и ответственный подход к проекту.
Контакты
- [email protected]
- viber +992 (915) 48-24-24
- https://t.me/rjannn02