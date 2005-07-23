Создание сайтов с уникальным дизайном с нуля под ключ!

Привет! Меня зовут Лейла. Я занимаюсь веб-разработкой и ui/ux дизайном, создаю с нуля сайты любой сложности,а также разрабатываю для них дизайн (или верстаю используя уже готовый).

Что я могу сделать:

Адаптивный дизайн для сайта

Лендинг

Интернет-магазин

Многостраничный сайт

Сайт-визитку

Технологии, которые я использую:

HTML5, CSS3 ;

SCSS - предпроцессор, ускоряющий написание стилей;

JS, JQuery - для создания анимации ("оживления" сайта);

Flexbox, Grid, Bootstrap 5;

Wordpress, 1C - Битрикс, OpenCart;

BEM - методология;

GULP;

Figma для создания дизайна;

Мои работы:

Преимущества работы со мной:

Гарантия качества: в работу вкладываюсь максимально, проверяя работу сайта и валидность кода, при этом в течении месяца после окончания работы бесплатно внесу в работу правки (если это будет необходимо).

Адаптивность и кроссбраузерность (включено в стоимость) : сайты, созданные мной, буду хорошо выглядеть и работать независимо от устройства и браузера.

Быстрый ответ и высокая скорость выполнения работы : отвечаю на сообщение в течении часа с 9-23 по МСК; создание дизайна - от 5 часов, одностраничного сайта - от 12 часов, многостраничного - от 72 часов.

Связь со мной:

Behance: https://www.behance.net/ismayilalleac0