Привет! Меня зовут Лейла. Я занимаюсь веб-разработкой и ui/ux дизайном, создаю с нуля сайты любой сложности,а также разрабатываю для них дизайн (или верстаю используя уже готовый).
Что я могу сделать:
- Адаптивный дизайн для сайта
- Лендинг
- Интернет-магазин
- Многостраничный сайт
- Сайт-визитку
Технологии, которые я использую:
HTML5, CSS3 ;
SCSS - предпроцессор, ускоряющий написание стилей;
JS, JQuery - для создания анимации ("оживления" сайта);
Flexbox, Grid, Bootstrap 5;
Wordpress, 1C - Битрикс, OpenCart;
BEM - методология;
GULP;
Figma для создания дизайна;
Мои работы:
Преимущества работы со мной:
Гарантия качества: в работу вкладываюсь максимально, проверяя работу сайта и валидность кода, при этом в течении месяца после окончания работы бесплатно внесу в работу правки (если это будет необходимо).
Адаптивность и кроссбраузерность (включено в стоимость) : сайты, созданные мной, буду хорошо выглядеть и работать независимо от устройства и браузера.
Быстрый ответ и высокая скорость выполнения работы : отвечаю на сообщение в течении часа с 9-23 по МСК; создание дизайна - от 5 часов, одностраничного сайта - от 12 часов, многостраничного - от 72 часов.
Связь со мной:
Портфолио
- Многостраничный сайт33 просмотра
- Лендинг страница для Сервисного центра33 просмотра
- Лендинг страница для фотоконкурса33 просмотра