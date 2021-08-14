Адаптивная верстка сайтов, кроссбраузерность, валидность, бэм, pixel perfect

Начинающий верстальщик, учусь на курсе веб-разработки от Яндекс.Практикума.

Умею:

1. html, css, основы js

2. Адаптивность

3. Верстка по любому макету PixelPerfect

4. Чистый, валидный код

5. Структура сайта по БЭМ

Выиграл соревнование по верстке среди студентов курса:

Ссылка на проект: https://maksim-danil.github.io/weekend_competition/

В качестве портфолио буду размещать по ходу обучения проектные работы на GitHub:

https://github.com/floweredcat

Связь:

[email protected]

89994634707 telegram whatsap