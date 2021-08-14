Адаптивная верстка сайтов, кроссбраузерность, валидность, бэм, pixel perfect
Начинающий верстальщик, учусь на курсе веб-разработки от Яндекс.Практикума.
Умею:
1. html, css, основы js
2. Адаптивность
3. Верстка по любому макету PixelPerfect
4. Чистый, валидный код
5. Структура сайта по БЭМ
Выиграл соревнование по верстке среди студентов курса:
Ссылка на проект: https://maksim-danil.github.io/weekend_competition/
В качестве портфолио буду размещать по ходу обучения проектные работы на GitHub:
https://github.com/floweredcat
Связь:
89994634707 telegram whatsap
Действие аккаунта приостановлено!