Адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ.

Приветствую!

В настоящее время нарабатываю портфолио после обучения. Готова сотрудничать с Вами с большим желанием и адекватными расценками.

В список моих знаний и навыков входят: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, JQuery, БЭМ, что позволяет мне создавать полноценные адаптивные и кроссбраузерные сайты.

Работаю без предоплаты

Приступаю к работе сразу

Всегда на связи с Вами

В течение двух недель после сдачи проекта, я исправлю свои ошибки которые могли быть допущены или не были замечены ранее.