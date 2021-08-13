k-romanovich

Катерина k-romanovich

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ.

Приветствую!

В настоящее время нарабатываю портфолио после обучения. Готова сотрудничать с Вами с большим желанием и адекватными расценками.

В список моих знаний и навыков входят: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, JQuery, БЭМ, что позволяет мне создавать полноценные адаптивные и кроссбраузерные сайты.

  • Работаю без предоплаты
  • Приступаю к работе сразу
  • Всегда на связи с Вами
Гарантия на верстку. В течение двух недель после сдачи проекта, я исправлю свои ошибки которые могли быть допущены или не были замечены ранее.

Как со мной связаться: