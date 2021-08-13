Адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ.
Приветствую!
В настоящее время нарабатываю портфолио после обучения. Готова сотрудничать с Вами с большим желанием и адекватными расценками.
В список моих знаний и навыков входят: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, JQuery, БЭМ, что позволяет мне создавать полноценные адаптивные и кроссбраузерные сайты.
- Работаю без предоплаты
- Приступаю к работе сразу
- Всегда на связи с Вами
Как со мной связаться:
- Почта: [email protected]
- Telegram: https://t.me/RomanovichKate
Портфолио
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