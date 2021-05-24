Анимация на странице

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки1090 просмотров

 Есть готовый лендинг на  Html+Css. Нужно придумать и прикрутить анимацию примерно такого рода как на сайте agigen.se

CSSHTML
4 года назад
guest_16192958800562
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sabor
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Escrow
Анимация продуманна и отлично влилась в контент. По срокам вообще супер. Рекомендую.
Заказчику благодарен за заказ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Кристина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
sabor
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад

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