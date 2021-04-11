Здравствуйте, я Front-end разработчик веб-технологий.
Я занимаюсь вёрсткой более 4 лет, сайтов разной тематики, интернет-магазинов,
лендингов, многостраничных корпоративных сайтов, адаптация под все размеры
экрана и разработка мобильной версии. Так же делаю дазайн сайтов, лендингов,
флаеров электронных писем.
Я внимателен к деталям и очень ответственно отношусь к своей работе.
Мои основные навыки: HTML5/CSS3 * JavaScript * LESS/SASS/SCSS * Bootstrap * jQuery * Git * Yarn * npm * технология BEM * W3C валидный и отзывчивый код. Работаю в программах для веб-дизайна: Figma * AdobePhotoshop * Avocode * Zeplin * AdobeXD * Sketch. Если вы заинтересованы в моей работе, не стесняйтесь связаться со мной.
С уважением, Ihor.
Мои работы на https://www.behance.net/sabordex https://github.com/webdor
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- Версональный блог PersonalBlog21 просмотр
- Адаптивная верстка ActiveBox21 просмотр
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- Адаптивная верстка лендинга Ugmonk73 просмотра