sabor

Гребенюк Игорь sabor

 
44 годаУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Главное во фрилансе - взаимопонимание заказчика и исполнителя!

   Здравствуйте, я Front-end разработчик веб-технологий.

Я занимаюсь вёрсткой более 4 лет, сайтов разной тематики, интернет-магазинов,

лендингов, многостраничных корпоративных сайтов, адаптация под все размеры

экрана и разработка мобильной версии. Так же делаю дазайн сайтов, лендингов,

флаеров электронных писем.

   Я внимателен к деталям и очень ответственно отношусь к своей работе.

Мои основные навыки: HTML5/CSS3 * JavaScript * LESS/SASS/SCSS * Bootstrap * jQuery * Git * Yarn * npm * технология BEM * W3C валидный и отзывчивый код. Работаю в программах для веб-дизайна: Figma * AdobePhotoshop * Avocode * Zeplin * AdobeXD * Sketch. Если вы заинтересованы в моей работе, не стесняйтесь связаться со мной.

   С уважением, Ihor.

Мои работы на https://www.behance.net/sabordex    https://github.com/webdor

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmajQuery
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16192958800562
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Анимация на странице
Анимация продуманна и отлично влилась в контент. По срокам вообще супер. Рекомендую.
Заказчику благодарен за заказ. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16192958800562
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Посадка лендинга на WordPress
Заказ выполнен грамотно и в сроки. Рекомендую.
По правде говоря, приятно работать с заказчиком, который разбирается в верстке и в WordPress-е! Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16192958800562
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта с посадкой на Wordpress.
Спасибо. Работа выполнена качественно и в сроки. Рекомендую!
Заказчик грамотно раскрыл и поставил ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16180618447172
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга на чистом HTML/CSS/JS
Отличная работа. Проэкт выполнен на высоком уровне. Довольна сотрудничеством, будем продолжать работать.
Заказчиком доволен. Задачи были поставлены четко и ясно. Рекомендую!
Ответный отзыв