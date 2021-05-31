Уже есть существующий сайт, с существующими функциями. Нужно его переделать по примеру, и соответственно оставить все эти функции.
Верстка лендинга
Верстка лендинга по макету страницы
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