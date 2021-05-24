Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=0:1 можете помочь?
Верстка 3-х страниц
Макеты и тз в приложении. Начать сегодня. Вечером показать результаты. От вас цена и сроки. Оплата по факту
Заявки фрилансеров
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