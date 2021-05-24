Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=0:1 можете помочь?
Верстка на Битрикс 24 ленда
https://drive.google.com/drive/folders/1_YBNm90Ba8nOZJQ0Akk-pRkdo46zpUZO?usp=sharing
Макеты приложены. Готовое нужно завтра. 4500₽ бюджет.
Выбранный исполнитель
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