Верстка на Битрикс 24 ленда

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки978 просмотров

https://drive.google.com/drive/folders/1_YBNm90Ba8nOZJQ0Akk-pRkdo46zpUZO?usp=sharing

Макеты приложены. Готовое нужно завтра. 4500₽ бюджет.

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
12 дней
На связь не выходит, работу не принимает, оплату не производит

Заявки фрилансеров

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 года назад