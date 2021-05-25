Верстка web-сервиса на react

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок721 просмотр

Добрый день!

Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=0:1 можете помочь?

Node.js
4 года назад
guest_16143512000011
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
44 года
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Был
4 года назад
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Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Эдуард
 
24 года
4 года в сервисе
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3 года назад
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4 года назад
Илья
 
24 года
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3 года назад
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4 года назад
Артём
 
37 лет
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Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
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Джеймс
 
26 лет
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4 года назад
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Иван
 
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3 года назад
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