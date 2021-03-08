Создание магазинов, блогов, сайтов визиток, landing page, чат-ботов, мобильных приложений
Привет меня зовут Джеймс и я занимался разработкой крутых и стильных веб-приложений, интернет-магазины, блоги, сайт для бизнеса и прочее. Создание дизайна, верстка, посадка на CMS или фреймворк.
Также занимаюсь разработкой чат ботов и мобильных приложений ( стек MERN + React native ).
Возможно дальнейшее продвижение ваших проектов в google (Контекстная реклама / Продвижение в топе) и социальных сетях ( таргетинг ).
В работе использую только современные технологии для наилучшей оптимизации разработанных приложений.
Всегда на связи, работу выполняю в указанный срок.
Личный сайт
jswebdeveloper.000webhostapp.com
Если тебя интересует возможность реализации твоего проекта, обращайся за консультацией в Telegram @jamessorensen
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Верстка под Фреймворк97 просмотров
- Верстка для сайта146 просмотров
- Deposthub103 просмотра
- Pixture110 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Всё хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Получил четкие задачи, через несколько часов выполнил проект и получил оплату