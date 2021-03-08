Создание магазинов, блогов, сайтов визиток, landing page, чат-ботов, мобильных приложений

Привет меня зовут Джеймс и я занимался разработкой крутых и стильных веб-приложений, интернет-магазины, блоги, сайт для бизнеса и прочее. Создание дизайна, верстка, посадка на CMS или фреймворк.

Также занимаюсь разработкой чат ботов и мобильных приложений ( стек MERN + React native ).

Возможно дальнейшее продвижение ваших проектов в google (Контекстная реклама / Продвижение в топе) и социальных сетях ( таргетинг ).

В работе использую только современные технологии для наилучшей оптимизации разработанных приложений.

Всегда на связи, работу выполняю в указанный срок.

Личный сайт

jswebdeveloper.000webhostapp.com

Если тебя интересует возможность реализации твоего проекта, обращайся за консультацией в Telegram @jamessorensen