Сверстать три карточки товара

Нужно из основной карточки сделать еще 3 карточки, чтобы показать программисту как будет выглядеть товары у который будет меньше параметров:

1 карточка - http://joxi.ru/Dr8aJ4nuMx3EPm (фото оставляем какое есть) 2 карточка - http://joxi.ru/GrqlnveHGo0dBA (вставить фото кухни, во вложении + доп фото) 3 карточка - http://joxi.ru/DrlKZbOSyY68QA (вставить фото ручки, во вложении + доп фото)