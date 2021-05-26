Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=0:1 можете помочь?
Верстка элемента и правки в форме (WP)
На https://mos-radius.ru/ нарисовали новый простенький блок в экскурсионное меню http://prntscr.com/139bgef . Надо его сверстать на сайт (десктоп, мобильная версия).
- Кнопка “Заказать экскурсию” должна, как и остальные кнопки заказа в меню, ввести в форму заказа (которая ниже) с выбранной экскурсией “Обзорная экскурсия по Москве на автомобиле”.
- Ценообразование обзорной экскурсии отличается от остальных: 1-5 человека: 10 000 рублей, 6-20 человек: 15 000 рублей. Это нужно учесть в форме заказа.
- В титуле “Экскурсионное меню” убираем парня с девушкой http://prntscr.com/139c0ao (мы их уже “пересадили” в авто обзорной экскурсии)
И правки в форме заказа:
- В форме заказа экскурсий убрать предзаполненное время: https://prnt.sc/139pmwh
- Шаг времени с поминутного https://prnt.sc/139pov6 поменять на 30 минут
- В календаре даты https://prnt.sc/139pqms сделать неактивными для выбора прошедшие даты.
- В отбивки, которая уходят юзеру и админу вывести время экскурсии: http://prntscr.com/13ci95j Время указывается в форме заказа, но почему-то не выводится.
Выбранный исполнитель
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