Верстка элемента и правки в форме (WP)

$20
  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки945 просмотров

На https://mos-radius.ru/ нарисовали новый простенький блок в экскурсионное меню http://prntscr.com/139bgef . Надо его сверстать на сайт (десктоп, мобильная версия).

  • Кнопка “Заказать экскурсию” должна, как и остальные кнопки заказа в меню, ввести в форму заказа (которая ниже) с выбранной экскурсией “Обзорная экскурсия по Москве на автомобиле”.
  • Ценообразование обзорной экскурсии отличается от остальных: 1-5 человека: 10 000 рублей, 6-20 человек: 15 000 рублей. Это нужно учесть в форме заказа.
  • В титуле “Экскурсионное меню” убираем парня с девушкой http://prntscr.com/139c0ao (мы их уже “пересадили” в авто обзорной экскурсии)
Текстовку и psd пришлю.

И правки в форме заказа:

  • В форме заказа экскурсий убрать предзаполненное время: https://prnt.sc/139pmwh
  • Шаг времени с поминутного https://prnt.sc/139pov6 поменять на 30 минут
  • В календаре даты https://prnt.sc/139pqms сделать неактивными для выбора прошедшие даты.
  • В отбивки, которая уходят юзеру и админу вывести время экскурсии: http://prntscr.com/13ci95j Время указывается в форме заказа, но почему-то не выводится.
WordPress
4 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
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год назад

Выбранный исполнитель

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
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4 года назад
$10
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Влад сделал то, что нужно и внёс дополнительную корректировку. Рекомендую.
Очень понятное и подробное ТЗ. Быстрая связь. Быстрая оплата. Однозначно рекомендую! 👍

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