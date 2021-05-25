Верстка формы регистрации

Верстка вьюшек (шаблонизатор blade)

Форма регистрации + она же при переходе по реферальной ссылке (с доп информацией) + логин.

Формы в обновленном дизайне, чем весь сайт, потихоньку будем редизайнить все.

Так же хотелось бы, чтобы в рамках этой же задачи вы сверстали верхнюю панель с меню. Сайт довольно старый, стили сделаны не очень хорошо, присутствует использование !important.

Если сработаемся по этой задаче, то дальше будем так же двигаться с вами.