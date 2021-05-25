Стоит задача полного переноса сайта mgimoexam.ru Всего 15 страниц. Примеры нескольких страниц прилагаю. Мы ищем специалиста, кто сможет: 1) Сверстать сайт ...
Верстка формы регистрации
Верстка вьюшек (шаблонизатор blade)
Форма регистрации + она же при переходе по реферальной ссылке (с доп информацией) + логин.
Формы в обновленном дизайне, чем весь сайт, потихоньку будем редизайнить все.
Так же хотелось бы, чтобы в рамках этой же задачи вы сверстали верхнюю панель с меню. Сайт довольно старый, стили сделаны не очень хорошо, присутствует использование !important.
Если сработаемся по этой задаче, то дальше будем так же двигаться с вами.
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