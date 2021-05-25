Есть страница главная, нужно просто полностью ее скопировать, и немного отредактировать ЛК. Сайт на yii. Оплата договорная. Срок день-два. Без портфолио и без опыта на yii, просьба не беспокоить.
Верстка с отличной адаптацией лендинга
Добрый день, нужно сделать 1 в 1 лендинг с максимальной адаптацией. Срок - 1 день. Подробности в личку скину
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