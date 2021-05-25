Верстка, программирование и перенос сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1149 просмотров

Стоит задача полного переноса сайта mgimoexam.ru Всего 15 страниц. Примеры

нескольких страниц прилагаю.

Мы ищем специалиста, кто сможет:

1) Сверстать сайт по макетам под дальнейшее натягивание на CMS так чтобы у я мог спокойно по мелочи редактировать

контент. Используем bootstrap

2) Добиться максимальной оптимизации верстки для скорости работы сайта. Нужно максимизировать PageSpeed особенно на мобилке

3) Настроить новый сервер, кэширование и бэкапы - нужны скорость и стабильность.

4) Натянуть верстку на CMS. Программирование и перенос функционала.

5) Внимательный перенос контента со старого сайта. (всего около 50 страниц)

6) Тестирование работоспособности и оптимизация каждой страницы.

Основная цель - именно оптимизация скорости работы сайта, чтобы нравился поисковикам. Сделать абы как, просто чтобы работало задачи не стоит. При отклике пишите примеры ваших работ с максимальными

результатами по быстродействию, а также сколько на ваш взгляд сможете выжать в PageSpeed. Также можете написать сроки и стоимость работ на ваш взгляд.

Bootstrap
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