Есть страница главная, нужно просто полностью ее скопировать, и немного отредактировать ЛК. Сайт на yii. Оплата договорная. Срок день-два. Без портфолио и без опыта на yii, просьба не беспокоить.
Верстка, программирование и перенос сайта
Стоит задача полного переноса сайта mgimoexam.ru Всего 15 страниц. Примеры
нескольких страниц прилагаю.
Мы ищем специалиста, кто сможет:
1) Сверстать сайт по макетам под дальнейшее натягивание на CMS так чтобы у я мог спокойно по мелочи редактировать
контент. Используем bootstrap
2) Добиться максимальной оптимизации верстки для скорости работы сайта. Нужно максимизировать PageSpeed особенно на мобилке
3) Настроить новый сервер, кэширование и бэкапы - нужны скорость и стабильность.
4) Натянуть верстку на CMS. Программирование и перенос функционала.
5) Внимательный перенос контента со старого сайта. (всего около 50 страниц)
6) Тестирование работоспособности и оптимизация каждой страницы.
Основная цель - именно оптимизация скорости работы сайта, чтобы нравился поисковикам. Сделать абы как, просто чтобы работало задачи не стоит. При отклике пишите примеры ваших работ с максимальными
результатами по быстродействию, а также сколько на ваш взгляд сможете выжать в PageSpeed. Также можете написать сроки и стоимость работ на ваш взгляд.
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