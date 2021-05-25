Верстка многостраничного сайта

Добрый день!

В поиске верстальщика, который сможет оперативно, качественно и в поставленные сроки, собирать страницы исключительно с использованием Tailwind CSS по дизайн макетам.

Количество страниц - 10

Просьба написать в комментарии к ответу стоимость ваших услуг в час.

Стоимость не финальная, как и сроки, скорректируем их непосредственно с исполнителем работ

Обязательные требования:

- Vue / Nuxt.js

- Tailwind CSS

- Валидная верстка