Верстка письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок546 просмотров

Коллеги, требуется верстка письма с адаптивом по возможности.

С вас цена и сроки.

Upd: коллеги - это верстка ПИСЬМА, здесь нет никакого HTML5 и CSS3, только таблицы и инлайн стили, прошу прикладывать портфолио html-писем, а не страничек для браузера. 

HTML
4 года назад
Ubuntor
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BaJIJI
53 года
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$65
2 дня
Валерий мастер верстки HTML - писем. Выполнил задачу на 150% как по скорости, так и по качеству. Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Невероятно комфортно работать с Николаем. Предоставил все данные для работы , всё время на связи и оплата незамедлительная. Рад сотрудничеству. Рекомендую как ответственного и порядочного заказчика.

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