Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press. Исходники в фигма. Требования: 1. Pixel Perfect 2. Кроссбраузерность 3. Адаптация под мобилы 4. Анимация fadeIn ...
Верстка письма
Коллеги, требуется верстка письма с адаптивом по возможности.
С вас цена и сроки.
Upd: коллеги - это верстка ПИСЬМА, здесь нет никакого HTML5 и CSS3, только таблицы и инлайн стили, прошу прикладывать портфолио html-писем, а не страничек для браузера.
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