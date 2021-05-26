Коллеги, требуется верстка письма с адаптивом по возможности.

С вас цена и сроки.

Upd: коллеги - это верстка ПИСЬМА, здесь нет никакого HTML5 и CSS3, только таблицы и инлайн стили, прошу прикладывать портфолио html-писем, а не страничек для браузера.