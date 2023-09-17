Профессиональная верстка макетов любой сложности, интеграция с CMS.
Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Мои навыки:
- HTML
- CSS
- SASS/SCSS
- PHP
- JavaScript, JQuery
- Bootstrap
- Flexbox
- Pixel perfect
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптивная верстка
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Тестирование верстки
- Wordpress.
Так же могу сделать для Вас и вашего проекта креативную продающую упаковку.
- Telegram - @yanneska
- Почта - [email protected]
Портфолио
- Верстка сайта https://flatbedquotes.com/64 просмотра
- Сайт "под ключ" https://halina-mokolyash.site/82 просмотра