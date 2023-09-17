Профессиональная верстка макетов любой сложности, интеграция с CMS.

Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Мои навыки:

HTML

﻿CSS

SASS/SCSS

PHP

﻿JavaScript, JQuery

Bootstrap

Flexbox

Pixel perfect

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптивная верстка

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Тестирование верстки

Wordpress. Так же могу сделать для Вас и вашего проекта креативную продающую упаковку.

Можночерез: ﻿

Делаю свою работу