mks_yana

Яна Максимив mks_yana

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Профессиональная верстка макетов любой сложности, интеграция с CMS.

Я занимаюсь веб-разработкой, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Мои навыки:

  • HTML
  • ﻿CSS
  • SASS/SCSS
  • PHP
  • ﻿JavaScript, JQuery
  • Bootstrap
  • Flexbox
  • Pixel perfect
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптивная верстка
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Тестирование верстки
  • Wordpress.

    Так же могу сделать для Вас и вашего проекта креативную продающую упаковку.

Можно связаться через: ﻿

Делаю свою работу качественно и в срок!

Портфолио