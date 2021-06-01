Сделать больше расстояние между катинками на странице с под серт

Иконку с информацией на странице с школой поставить более хорошего качества

Кнопку заказать на странице под серт и школа сделать в виде окна

Заявки что бы приходили и указывалась тема (заявка на полёт,заявка на под серт 10/20/30 мин и т.п),как в той группе

Кнопку в меню записаться онлайн закруглить углы

В школе в адаптиве растяни серую подложку

Ссылку на трюк можно сделать якорем?Что бы при нажатии открывался сразу блок с выбранным трюком?

В адаптиве таблицу с ценами сделать, что бы все цены помещались на экране.