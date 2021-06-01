Правки

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Завершен2 заявки278 просмотров

Сделать больше расстояние между катинками на странице с под серт

Иконку с информацией на странице с школой поставить более хорошего качества

Кнопку заказать на странице под серт и школа сделать в виде окна

Заявки что бы приходили и указывалась тема (заявка на полёт,заявка на под серт 10/20/30 мин и т.п),как в той группе

Кнопку в меню записаться онлайн закруглить углы

В школе в адаптиве растяни серую подложку

Ссылку на трюк можно сделать якорем?Что бы при нажатии открывался сразу блок с выбранным трюком?

В адаптиве таблицу с ценами сделать, что бы все цены помещались на экране.

4 года назад
veniamin85
Вениамин 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$10
1 день
Добрый день! Всем хочу сообщить что этот имполнитель очень хорошо выполнил роботу. Всегда на связи, очень адыкватный без конфликтов, роботу выполнил на 100 балов та что там говорить не на сто а на целых 100000000000 балов. Если кому-то нужно будет сделать сайт и тд. однозначно рекомендую его из всех которые есть на этой бирже, правки ввел все без возражений, говорил что лучше сделать. Самый самый лучший иссполнитель фрилансер на этой бирже. ЗАМЕТТЕ: РЕКОМУЕДУЮ!!! РЕКОМУЕДУЮ!!! ВСЕММ!!!)))
Все ok!

Заявки фрилансеров

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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