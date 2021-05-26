Верстка html с интеграцией или без на WP. Страницы показаны в файле. https://fex.net/ru/s/b2ksr6m Все современные браузеры. Адаптив отрисован, отрисован для 320px. Жду ...
Сверстать лендинг
Одностраничник 6 блоков
-Верстка адаптивная и кроссбраузерная
-Срок 3 дня
Заявки фрилансеров
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