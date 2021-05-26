Чат: https://www.figma.com/file/ttlcO1l1fjqB9x1LQuEIbf/%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1 - При клики на кнопку раскрывается чат. - Раскрытие чата и переходы сделать анимацией и прогрузкой. - Сделать переходы, чтобы были рабочие ссылки и окна ...
Верстка под WordPress
Верстка html с интеграцией или без на WP.
Страницы показаны в файле. https://fex.net/ru/s/b2ksr6m
Все современные браузеры.
Адаптив отрисован, отрисован для 320px.
Жду от вас оценку.
Прикладывайте ссылки на портфолио, где вы уже верстали под WP
Заявки фрилансеров
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