Верстка под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок5833 просмотра

Верстка html с интеграцией или без на WP.

Страницы показаны в файле. https://fex.net/ru/s/b2ksr6m

Все современные браузеры.

Адаптив отрисован, отрисован для 320px.

Жду от вас оценку.

Прикладывайте ссылки на портфолио, где вы уже верстали под WP

HTMLWordPress
4 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
83 отзыва
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
4 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Виктор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
19 отзывов
4 года назад
Виталий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка чата

    $60

    Чат: https://www.figma.com/file/ttlcO1l1fjqB9x1LQuEIbf/%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1 - При клики на кнопку раскрывается чат. - Раскрытие чата и переходы сделать анимацией и прогрузкой. - Сделать переходы, чтобы были рабочие ссылки и окна ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать сайт 1 в 1 с макетом и повесить его на wordpress

    $300

    Оплата по БС, расчетный счет или самозанятому по договору. Основные требования: - Верстка 1в1 с макетом - pixelperfect ( понятно, что может пару пикселей отступать, но это не критично ) ...

    macOSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга Смарт

    $100

    Макет и тз в приложении. Нужен тот кто готов начать работу сейчас и уже завтра показать что работа идет. Оплата поетапно. В макете будут 3д обьекты. Ставятся скриптом. Помогу разобраться. Денег 8000р ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки

    Сделать больше расстояние между катинками на странице с под серт Иконку с информацией на странице с школой поставить более хорошего качества Кнопку заказать на странице под серт и школа сделать в виде окна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переделать готовый сайт с витриной кредитных партнерок

    Есть готовый скрипт (сайт zahalyavu.ru) с витриной кредитных партнерок, который нужно переделать. Это задание для тех верстальщиков, кто дополнительно разбирается в языке PHP. Итак, что нужно сделать: 1) ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка многостраничного сайта

    Добрый день! В поиске верстальщика, который сможет оперативно, качественно и в поставленные сроки, собирать страницы исключительно с использованием Tailwind CSS по дизайн макетам. Количество страниц - 10 ...

    CSSVue.js
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка письма

    Коллеги, требуется верстка письма с адаптивом по возможности. С вас цена и сроки. Upd: коллеги - это верстка ПИСЬМА, здесь нет никакого HTML5 и CSS3, только таблицы и инлайн стили, прошу прикладывать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка формы регистрации

    Верстка вьюшек (шаблонизатор blade) Форма регистрации + она же при переходе по реферальной ссылке (с доп информацией) + логин. Формы в обновленном дизайне, чем весь сайт, потихоньку будем редизайнить все. ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад