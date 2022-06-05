Мехмат БГУ. Математик, специалист по информационным технологиям (веб-программирование и интернет-технологии)
Практический опыт в верстке - 1 год
Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, пока вы спите, я работаю :)
Ценности:
1. Сохранять качество при наращивании скорости выполнения работы
2. Смотреть в корень проблемы, а не пытаться решить ее последствия
3. Качественный продукт - результат сплоченной работы команды и отдачи от каждого ее члена
4. Быть честным, ценить своё время и время окружающих
Я против войны в Украине!
Портфолио
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