Мехмат БГУ. Математик, специалист по информационным технологиям (веб-программирование и интернет-технологии)

Практический опыт в верстке - 1 год

Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач, пока вы спите, я работаю :)

Ценности:

1. Сохранять качество при наращивании скорости выполнения работы

2. Смотреть в корень проблемы, а не пытаться решить ее последствия

3. Качественный продукт - результат сплоченной работы команды и отдачи от каждого ее члена

4. Быть честным, ценить своё время и время окружающих