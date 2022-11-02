Geraa

Герекмаз Geraa

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественная верстка и индвидуальный подход к каждому. За короткие сроки и только в срок. (БЭМ, АДАПТИВНОСТЬ, CSS3, SCSS, HTML5, JS, GIT, jQUERY)

﻿﻿Предоставляю услуги высокого качества за минимальную цену!

Без предоплаты!

Здесь вы найдете:

  • всегда только качественную работу
  • гарантию на верстку
  • экономия времени, денег и нервов
Качественно и в сроки выполняю свою работу, тем самым Вы экономите бюджет и свое время.

Минимум вопросов, максимум отдачи!

Связь:

- готова сразу приступить

- работаю без предоплат

- связаться можно в любое время

- индивидуальный подход

- супер низкая цена

- в обещанные сроки

Работала в фирме несколько лет, решила начать работать на себя.

Связь: