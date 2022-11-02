Качественная верстка и индвидуальный подход к каждому. За короткие сроки и только в срок. (БЭМ, АДАПТИВНОСТЬ, CSS3, SCSS, HTML5, JS, GIT, jQUERY)
Предоставляю услуги высокого качества за минимальную цену!
Без предоплаты!
Здесь вы найдете:
- всегда только качественную работу
- гарантию на верстку
- экономия времени, денег и нервов
Минимум вопросов, максимум отдачи!
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram: @Gerekmaz
- работаю без предоплат
- связаться можно в любое время
- индивидуальный подход
- супер низкая цена
- в обещанные сроки
Работала в фирме несколько лет, решила начать работать на себя.
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram: @Gerekmaz
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка Trip&Mind61 просмотр
- Адаптивная верстка свободной темы66 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга Austeria60 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга Smoothie50 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга Greeenco42 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга HouseVop32 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга MNTN48 просмотров