Верстка под vue.js

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1260 просмотров

Сделать html верстку 2-х страниц из макета под мобильные устройства

- Для верстки испольовать ﻿Bootstrap 4. 

- Макет нарисован в Figma

- Сайт будет на vue.js

В первую очередь ищу исполнителя на долгосрочное сотрудничество.

Макет и ТЗ предоставлю по запросу.

BootstrapFigmaHTMLVue.js
4 года назад
nvshimon
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