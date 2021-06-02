Сверстать лендинг

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Завершен47 заявок1339 просмотров

Нужна адаптивная верстка лендинга, макеты во вложении. Работаем по БС. Макеты выполнены в фигме. Если есть вопросы - задавайте. Интересует ваше портфолио, время и стоимость выполнения. 

Figma
4 года назад
numdragon
Илья 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
4 года назад
$100
6 дней
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
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4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Олег
 
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Матвей
 
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Андрей
 
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Ильнур
 
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Стас
 
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Александр
 
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4 года назад
Ulan-bek
Уланбек 
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4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Константин
 
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Сергей
 
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4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Иван
 
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2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Максим
 
26 лет
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2 года назад
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4 года назад
Виталий
 
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120 отзывов
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Игорь
 
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4 года назад
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2 отзыва
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Петр
 
39 лет
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3 часа назад
32 отзыва
4 года назад
Ратмир
 
36 лет
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4 года назад
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Александр
 
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Анна
 
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58 отзывов
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Оксана
 
26 лет
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2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад