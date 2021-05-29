Есть верстка bootstrap нужно поправить CSS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка348 просмотров

Есть наброски верстки нескольких форм: http://dep14kirov.ru/bootstrap/

Как видно, стиль форм ужасен, он не современный.

Также в мобильном режиме есть проблема с растяжкой по ширине (см. скриншот)

Нужно поработать с CSS и сделать красивые поля, кнопки, заголовки, чтобы выглядело современно  Примеры цветовых исполнений прилагаю как пример (см. скриншоты)

BootstrapCSS
4 года назад
weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад
$20
1 день
Отлично сделал верстку на bootstrap с первого раза всё понимает, что нужно получить на выходе. рекомендую!
Оплата сделано на 120% и всегда на связи и дальнейшие Сотрудничества

Заявки фрилансеров

elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад

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