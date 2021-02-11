Правки верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок935 просмотров

Здравствуйте. Нужны правки в верстке, залить небольшой контент и подключить API ВТБ.

Работы мало, до 4-дней.

Архив кину, для удобства.

4 года назад
fonarevdmitriy12
Дмитрий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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