Верстка, программирование сайта, калькулятор на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок655 просмотров

Добрый день. Если возможно, то нужна оценка стоимости работ. Нужна верстка, натяжка на CMS, калькулятор.

Есть дизайн сайта в Фигме и ТЗ как должно работать. Приложила дизайн в формате ПДФ, чтобы не сделать дизайн доступным для всех людей. Есть некоторые эффекты при наведении курсора. Отдельных страниц у карточек не будет. При клике на название будет всплывать форма заказа.

Материалы здесь https://drive.google.com/drive/folders/1bPrEk6XDA3XY5XL8tN0dvTk4ox2FEnom?usp=sharing

FigmaWordPress
4 года назад
yana33311
Яна 
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