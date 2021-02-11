Верстка, программирование сайта, калькулятор на Wordpress

Добрый день. Если возможно, то нужна оценка стоимости работ. Нужна верстка, натяжка на CMS, калькулятор.

Есть дизайн сайта в Фигме и ТЗ как должно работать. Приложила дизайн в формате ПДФ, чтобы не сделать дизайн доступным для всех людей. Есть некоторые эффекты при наведении курсора. Отдельных страниц у карточек не будет. При клике на название будет всплывать форма заказа.

Материалы здесь https://drive.google.com/drive/folders/1bPrEk6XDA3XY5XL8tN0dvTk4ox2FEnom?usp=sharing