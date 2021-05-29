Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки893 просмотра

Добрый день.

Предварительная информация по проекту:

* Сделать Лендинг (адаптив под мобильные и планшет)

http://экосопровождение.геоэкология24.рф/

На  БЕМ, SCSS.

* Понятная верстка с ясными и понятными комментариями. (Дальше будет дорабатываться)

* Не сложные скрипты (JS) с понятными комментариями и пояснениями.

* Предварительно на лендинге есть:

форм - 7,

видео - 1,

табов - 5,

popup's - 6,

тест -1,

слайдер -1.

* Цену предлагайте.

* Срок - 3 дня

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Антибот "Я не робот:)"

С уважением, Вениамин!!

JavaScriptSCSS
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veniamin85
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