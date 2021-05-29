Ломается верстка в кэше Гугла

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки404 просмотра

Прошу помочь адаптировать (или исправить ошибку) верстку в кэше Google. 

Сейчас выглядит так

4 года назад
maxvin
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад
$17
1 день
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленное ТЗ, не игнорировал, оплату скинул сразу, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Денис
 
24 года
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Был
8 дней назад
18 отзывов
4 года назад
yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
4 года назад

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