Верстка и программирование под WordPress

Приветствую!

Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, отправка формы, возможность редактирования контента.

Дополнительная задача: нужно переверстать шапку сайта и мобильное меню. В макете все показано, можно переключаться между экранами с помощью стрелок на клавиатуре.

Ссылка на макет

Ссылка на страницу сайта

Важно качество работы и отличное знание Вордпресса. Прошу сразу предлагать примерную стоимость и срок реализации.