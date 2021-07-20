Верстка и программирование под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок1812 просмотров

Приветствую!

Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, отправка формы, возможность редактирования контента.

Дополнительная задача: нужно переверстать шапку сайта и мобильное меню. В макете все показано, можно переключаться между экранами с помощью стрелок на клавиатуре.

Ссылка на макет

Ссылка на страницу сайта

Важно качество работы и отличное знание Вордпресса. Прошу сразу предлагать примерную стоимость и срок реализации.

FigmaNode.jsWordPress
4 года назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранные исполнители

tk_knopka
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$200
19 дней
Escrow
Очень ответственный исполнитель и хороший специалист. Задание оказалось немного сложнее, но в итоге все было сделано, как я просил. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятное сотрудничество, отличная коммуникация по ТЗ на всех этапах работы, оказывал помощь в выборе вариантов решения задач. Своевременная оплата.
elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад
$150
14 дней
Escrow
Работа выполнена, но качество не устроило. Договорились потом как-нибудь поработать.
Спасибо за Хороший отзыв. Надеюсь на дальнейшие сотрудничества

Заявки фрилансеров

Денис
 
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