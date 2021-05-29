Верстка Лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок412 просмотров

Сделать качественно, приоритет скорости.

Одна страница с анимациями. Есть два окна регистрации.

4 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Елена
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
18 отзывов
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Элчин
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно скопировать страницу сайта

    Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправление вёрстки

    Здравствуйте, есть задание по вёрстке. Нужно кое-что исправить. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Добрый день. Предварительная информация по проекту: * Сделать Лендинг (адаптив под мобильные и планшет) http://экосопровождение.геоэкология24.рф/ На  БЕМ, SCSS. * Понятная верстка с ясными и понятными комментариями. (Дальше будет дорабатываться) ...

    JavaScriptSCSS
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать страниц для Drupal

    Необходимо сверстать страницу для Drupal 7, по макету в psd. Страница сайта Бакалавриат Макет в приложении На сайте используется и display suite и panels

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта

    https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/Агентство-развития-Мончегорска?node-id=1:3 Как мы договариваемся: - смотрю на вашу работу (работы) - говорите примерную стоимость - вы пишите, что как и делаете, если считаете, что есть сложные места ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Есть верстка bootstrap нужно поправить CSS

    $20

    Есть наброски верстки нескольких форм: http://dep14kirov.ru/bootstrap/ Как видно, стиль форм ужасен, он не современный. Также в мобильном режиме есть проблема с растяжкой по ширине (см. скриншот) Нужно поработать ...

    BootstrapCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка, программирование сайта, калькулятор на Wordpress

    Добрый день. Если возможно, то нужна оценка стоимости работ. Нужна верстка, натяжка на CMS, калькулятор. Есть дизайн сайта в Фигме и ТЗ как должно работать. Приложила дизайн в формате ПДФ, чтобы не сделать ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки верстки

    Здравствуйте. Нужны правки в верстке, залить небольшой контент и подключить API ВТБ. Работы мало, до 4-дней. Архив кину, для удобства.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать дизайн статьи на WordPress

    Нужно будет сверстать дизайн статьи. Что есть сейчас: https://tehcovet.ru/reitingi/sport/luchshie-aminokisloty.html Как должен выглядеть, прикладываю фото. Также будет мобильная версия дизайна статьи. Сейчас еще дорабатывается дизайн, поэтому скину окончательную версию позже. На ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад