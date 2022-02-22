Верстка сайтов с вниманием к деталям - HTML / CSS / JS - адаптивность, кроссбраузерность, надежность.
Результат - самая важная часть работы!
- Верстаю на понятном легко читаемом коде. HTML(5) / CSS(3) / SCSS / JavaScript / БЭМ / Семантика
- Разрабатываю адаптивную верстку без дополнительного макета
- Правки входят в стоимость работы
- Оплата после выполнения работы
- Гарантия: в течении недели после отправки архива с готовым сайтом дорабатываю незамеченные недостатки
Мои контакты:
Телефон, Telegram, Viber : +380660609888
Telegram Mixelio
e-mail : [email protected]
Образование:
Физ.-мат. факультет
прошел курсы по верстке на "Фрилансер по Жизни" , Гоша Дударь и другие
Постоянно учусь, слежу за современными тенденциями, развиваюсь и пополняю портфолио
Буду рад сотрудничеству
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга кемп-тренинга31 просмотр
- Приют для животных32 просмотра
- Адаптивная верстка сайта транспортной компании49 просмотров