mixelio

Михаил Губко mixelio

 
38 летУкраина/Славянск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка сайтов с вниманием к деталям - HTML / CSS / JS - адаптивность, кроссбраузерность, надежность.

﻿Результат - самая важная часть работы!

  • Верстаю на понятном легко читаемом коде. HTML(5) / CSS(3) / SCSS / JavaScript / БЭМ / Семантика
  • Разрабатываю адаптивную верстку без дополнительного макета

  • Правки входят в стоимость работы
  • Оплата после выполнения работы
  • Гарантия: в течении недели после отправки архива с готовым сайтом дорабатываю незамеченные недостатки
Уверен вы будете довольны сотрудничеством со мной

Мои контакты:

Телефон, Telegram, Viber : +380660609888

Telegram  Mixelio

e-mail : [email protected]

Образование:

Физ.-мат. факультет

прошел курсы по верстке на "Фрилансер по Жизни" , Гоша Дударь  и другие

Постоянно учусь, слежу за современными тенденциями, развиваюсь и пополняю портфолио

Буду рад сотрудничеству

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSS