Разработка сайта под ключ
Добрый день !Меня зовут Нина . Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ .Одностраничник, лендинг, сайт визитка, Quiz(квиз) — 6000 рублей .Срок исполнения 3 дняВ стоимость входит :
- Установка домена на хостинг, установка панели управления
- Яркий адаптивный дизайн, функциональность
- Аналитика для сайта, установка формы обратной связи
- Привязка сайта к почте
- Регистрация в поисковиках Яндекс и Google
- На WordPress и tilde (шаблон или конструктор)
- Установка сертификата SSL
https://www.youtube.com/watch?v=a7XkS93Y6K0
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