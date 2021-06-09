Разработка сайта под ключ

Добрый день !​Меня зовут Нина . Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ .​Одностраничник, лендинг, сайт визитка, Quiz(квиз) —​ 6000 рублей .Срок исполнения 3 дня​В стоимость входит :

Установка домена на хостинг, установка панели управления

Яркий адаптивный дизайн, функциональность

Аналитика для сайта, установка формы обратной связи​

Привязка сайта к почте

Регистрация в поисковиках Яндекс и Google

На WordPress и tilde (шаблон или конструктор)

Установка сертификата SSL​

Сайт каталог / Сайт организации —​ стоимость и функционал обсуждаются индивидуально.​Ниже примеры моих работ !​

https://taxisitiru.ru

https://megaplitkaquiz.ru

https://oookedr.com

https://www.youtube.com/watch?v=a7XkS93Y6K0

https://gruzoperevozki114.ru

https://youtu.be/3C5KaNfZvNo​

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