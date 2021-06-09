Dyrnel

Нина Dyrnel

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка сайта под ключ

Добрый день !​Меня зовут Нина . Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ .​Одностраничник, лендинг, сайт визитка, Quiz(квиз) —​ 6000 рублей .Срок исполнения 3 дня​В стоимость входит :

  • Установка домена на хостинг, установка панели управления
  • Яркий адаптивный дизайн, функциональность
  • Аналитика для сайта, установка формы обратной связи​
  • Привязка сайта к почте
  • Регистрация в поисковиках Яндекс и Google
  • На WordPress и tilde (шаблон или конструктор)
  • Установка сертификата SSL​
Сайт каталог / Сайт организации —​ стоимость и функционал обсуждаются индивидуально.​Ниже примеры моих работ !​

https://taxisitiru.ru

https://megaplitkaquiz.ru

https://oookedr.com

https://www.youtube.com/watch?v=a7XkS93Y6K0

https://gruzoperevozki114.ru

https://youtu.be/3C5KaNfZvNo

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