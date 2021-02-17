Laravel. Решение вопросов с оплатой на сайте.

Здравствуйте!

Только через БС!

Решить вопрос с оплатой (платежным агрегатором) на моем сайте, где-то сбилась настройка, не создается платеж.

Буду рад поработать по другим задачам также.

После выполнения и проверки (Вами и мною) выполненных задач - запушить изменения на Bitbucket

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:- ОЧЕНЬ хорошее знание PHP, Laravel, API,- Sleeping Owl- умение с ЛЕГКОСТЬЮ разбираться в ЧУЖОМ коде- знание Bitbucket (репозиторий)- тестирование написанного кода- ПОРЯДОЧНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ