Доработка сайта на самописе

В помощь программистам требуется Frontend-разработчик (Nuxt+Vue.js 3) для доработки функционала проекта Ссылки на частичную верстку страниц: https://iventeye.github.io/application/alerts.html https://iventeye.github.io/application/portfolio-redactor.html https://iventeye.github.io/application/portfolio-redactor-participation-1.html https://iventeye.github.io/application/publication-create.html https://iventeye.github.io/application/publication-create-see.html https://iventeye.github.io/application/profession.html https://iventeye.github.io/application/education-languages.html https://iventeye.github.io/application/education-about.html https://iventeye.github.io/application/experience-settings.html https://iventeye.github.io/application/regalia-02.html https://iventeye.github.io/application/role.html https://iventeye.github.io/application/documents.html https://iventeye.github.io/application/documents.html https://iventeye.github.io/application/about.html https://iventeye.github.io/application/messages.html https://iventeye.github.io/application/events-application.html https://iventeye.github.io/application/my-applications.html
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