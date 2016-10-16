DashaMoldanova

Рабочий график: GMT+3 (по московскому времени)

GMT+3 (по московскому времени) Список профессиональных навыков:

Наименование р

аботы:

6.1.блоковые шифры

Какая з адача стояла: реализовать алгоритм шифрования и дешифрования RC5

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок и сполнения: 3 дня ( по 3 часа в день ) + 4 часа на тестирование/отладку

Дата с дачи проекта: 16 октября 2016

6.2. Наименование р аботы: цифровая обработка сигналов

Какая з адача стояла: спектральный анализ аналоговых, дискретных и цифровых сигналов

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата н ачала проекта: 25 октября 2016

Дата с дачи проекта: 11 декабря 2016

6.3. Наименование р аботы: алгоритм с открытым ключом

Какая з адача стояла: реализовать алгоритм электронной цифровой подписи и шифрования дешифрования RSA и DSA с ключами любой длины

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок и сполнения: 4 дня ( по 6 часов в день ) + 4 часа на тестирование/отладку

Дата с дачи проекта: 21 декабря 2016

6.4. Наименование р аботы: цифровая обработка изображений

Какая з адача стояла: статистический анализ цифровых изображений формата BMP

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата н ачала проекта: 10 марта 2017

Дата с дачи проекта: 27 апреля 2017

6.5. Наименование р аботы: баг-трекер ( система отслеживания ошибок )

Какая з адача стояла: создать серверную программу на HTTP (сервлеты) баг-трекер

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата н ачала проекта: 15 мая 2017

Дата с дачи проекта: 19 июня 2017

6.6. Наименование р аботы: информационное и электрическое сопряжение двух приборов по цифровым каналам обмена

Какая з адача стояла: обмен информацией между двумя приборами: для физического уровня по стандарту IEEE802/3; для транспортного уровня по стандарту UDP

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомиться с работой

Срок и сполнения: 6 часов (8 дней + 2 дня тестирование) 4 дня( по 6 часов в день ) + 2 дня на тестирование /отладку

Дата с дачи проекта: 28 июля 2017

6.7. Наименование р аботы: RS-канал

Какая задача стояла: Подключить, настроить и установить корректную передачу данных между приборами с помощью RS-канала

Какой р езультат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок и сполнения: 1 день ( 6 часов ) + 3 часа на тестирование /отладку

Дата с дачи проекта: 10 августа 2017

4. Предыдущие места работы: