DashaMoldanova

Дарья Молданова DashaMoldanovaDashaMoldanova
- Рабочий график: GMT+3 (по московскому времени)
- Список профессиональных навыков:
Какая задача стояла: реализовать алгоритм шифрования и дешифрования RC5
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Срок исполнения: 3 дня ( по 3 часа в день ) + 4 часа на тестирование/отладку
Дата сдачи проекта: 16 октября 2016
6.2. Наименование работы: цифровая обработка сигналов
Какая задача стояла: спектральный анализ аналоговых, дискретных и цифровых сигналов
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Дата начала проекта: 25 октября 2016
Дата сдачи проекта: 11 декабря 2016
6.3. Наименование работы: алгоритм с открытым ключом
Какая задача стояла: реализовать алгоритм электронной цифровой подписи и шифрования дешифрования RSA и DSA с ключами любой длины
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Срок исполнения: 4 дня ( по 6 часов в день ) + 4 часа на тестирование/отладку
Дата сдачи проекта: 21 декабря 2016
6.4. Наименование работы: цифровая обработка изображений
Какая задача стояла: статистический анализ цифровых изображений формата BMP
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Дата начала проекта: 10 марта 2017
Дата сдачи проекта: 27 апреля 2017
6.5. Наименование работы: баг-трекер ( система отслеживания ошибок )
Какая задача стояла: создать серверную программу на HTTP (сервлеты) баг-трекер
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Дата начала проекта: 15 мая 2017
Дата сдачи проекта: 19 июня 2017
6.6. Наименование работы: информационное и электрическое сопряжение двух приборов по цифровым каналам обмена
Какая задача стояла: обмен информацией между двумя приборами: для физического уровня по стандарту IEEE802/3; для транспортного уровня по стандарту UDP
Какой результат получился: имеется возможность ознакомиться с работой
Срок исполнения: 6 часов (8 дней + 2 дня тестирование) 4 дня( по 6 часов в день ) + 2 дня на тестирование /отладку
Дата сдачи проекта: 28 июля 2017
6.7. Наименование работы: RS-канал
Какая задача стояла: Подключить, настроить и установить корректную передачу данных между приборами с помощью RS-канала
Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой
Срок исполнения: 1 день ( 6 часов ) + 3 часа на тестирование /отладку
Дата сдачи проекта: 10 августа 2017
4. Предыдущие места работы:
- Название компании: АО «Концерн «Океанприбор»»
- Город: Санкт-Петербург
- Период работы: с октября 2016 года по настоящее время
- Должность: инженер-программист
- Описание должностных обязанностей: реализация проектов по поставленному ТЗ