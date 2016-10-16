DashaMoldanova

Дарья Молданова DashaMoldanova

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
  • Рабочий график: GMT+3 (по московскому времени)
  • Список профессиональных навыков:
6.1. Наименование работы: блоковые шифры

Какая задача стояла: реализовать алгоритм шифрования и дешифрования RC5

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок исполнения: 3 дня ( по 3 часа в день ) + 4 часа на тестирование/отладку

Дата сдачи проекта: 16 октября 2016

6.2. Наименование работы: цифровая обработка сигналов

Какая задача стояла: спектральный анализ аналоговых, дискретных и цифровых сигналов

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата начала проекта: 25 октября 2016

Дата сдачи проекта: 11 декабря 2016

6.3. Наименование работы: алгоритм с открытым ключом

Какая задача стояла: реализовать алгоритм электронной цифровой подписи и шифрования дешифрования RSA и DSA с ключами любой длины

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок исполнения: 4 дня ( по 6 часов в день ) + 4 часа на тестирование/отладку

Дата сдачи проекта: 21 декабря 2016

6.4. Наименование работы: цифровая обработка изображений

Какая задача стояла: статистический анализ цифровых изображений формата BMP

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата начала проекта: 10 марта 2017

Дата сдачи проекта: 27 апреля 2017

6.5. Наименование работы: баг-трекер ( система отслеживания ошибок )

Какая задача стояла: создать серверную программу на HTTP (сервлеты) баг-трекер

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Дата начала проекта: 15 мая 2017

Дата сдачи проекта: 19 июня 2017

6.6. Наименование работы: информационное и электрическое сопряжение двух приборов по цифровым каналам обмена

Какая задача стояла: обмен информацией между двумя приборами: для физического уровня по стандарту IEEE802/3; для транспортного уровня по стандарту UDP

Какой результат получился: имеется возможность ознакомиться с работой

Срок исполнения: 6 часов (8 дней + 2 дня тестирование) 4 дня( по 6 часов в день ) + 2 дня на тестирование /отладку

Дата сдачи проекта: 28 июля 2017

6.7. Наименование работы: RS-канал

Какая задача стояла: Подключить, настроить и установить корректную передачу данных между приборами с помощью RS-канала

Какой результат получился: имеется возможность ознакомится с работой

Срок исполнения: 1 день ( 6 часов ) + 3 часа на тестирование /отладку

Дата сдачи проекта: 10 августа 2017

4. Предыдущие места работы:

  • Название компании: АО «Концерн «Океанприбор»»
  • Город: Санкт-Петербург
  • Период работы: с октября 2016 года по настоящее время
  • Должность: инженер-программист
  • Описание должностных обязанностей: реализация проектов по поставленному ТЗ