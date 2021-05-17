Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 4 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...
Слайд-шоу
Интересует срочное (1 день) изготовление видеоролика из фотографий (30 шт). Необходима, чтобы была привязка к мультфильму Маша и Медведь "Путешествуем не выходя из дома" (вставить фото в существующее видео)
Заявки фрилансеров
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