Слайд-шоу

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Закрыт8 заявок492 просмотра

Интересует срочное (1 день) изготовление видеоролика из фотографий (30 шт). Необходима, чтобы была привязка к мультфильму Маша и Медведь "Путешествуем не выходя из дома" (вставить фото в существующее видео)

4 года назад
guest_1621251637213
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Заявки фрилансеров

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