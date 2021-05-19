Видео с элементами инфографики и 2д анимации

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок731 просмотр

Видео на тему криптовалюты и инвестиций.

Видео до 4 мин.

Исполнителю будет предоставлена озвучка (до 4 мин) + сайт + лого

На основе озвучки нужно подобрать красивый видеоряд из открытых источников (ютуб или стоки). Видеоряд не должен быть заезженный и банальный (то есть не нужно брать первые попавшиеся ролики, пролистайте немного, сравните разные варианты).

На этот видеоряд нужно будет наложить инфографику и 2д анимацию. В основном (60-70%) инфографика и 2д анимация - это текст, выделенный в сценарии, но также нужно будет нарисовать графические элементы, диаграммы и другие анимационные вставки, которые украсят видео. То есть нужны навыки в АЕ.

Вы можете предложить свой 1-2 референса, на основании которого вы будете делать видео, ибо в этом заказе приветствуется творческая свобода, рамок у вас нет, ограничены вы лишь озвучкой.

Срок 4 дня. Оплата поэтапная.

4 года назад
alaniagucci
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1 отзыв

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