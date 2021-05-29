Видео баннер Реклама финансовых услуг, вложения, инвестиции

Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложенияТребования:Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ или Инстаграме и обратили ...