Ищу монтажёра для детского ютуб канала. Детские песни-ролик до 1.5-2 минуты.1-2 раза в неделю.Срок исполнения 1-2 дня. С опытом работы и образцами работы конкретно с детскими каналами. Вот пример: https://bit.ly/32k8AkZ
Видео баннер Реклама финансовых услуг, вложения, инвестиции
Реклама финансовых услуг, вложения
- Показываем деньги, и символы стабильность
- кадры золота и как оно сыплется с неба
- показываем сейф и что то связанное с безопасностью
- Запуск пилотной программы: альтернатива безусловного дохода
- крупно пишем на черном фоне: Альтернатива безусловному доходу: Alternative Bedingungsloses Grundeinkommen, как то выделить
- Выбрать претендента на данный вид дохода
- показываем какой то поиск в картотеке … в файлах … ну чтоб было понятно что идет поиск среди чего то
- какое то время идет ожидание и снизу на пол экрана пишем: вы выбраны стать избранным (Du bist gewählt)
- Вам открыт доступ, доступ будет закрыт через час: Der Zugang steht Ihnen offen, der Zugang wird in einer Stunde geschlossen. Бежит назад время - каунт даун. Под текстом призыв к действию: Не кнопка - нельзя кнопку, а что то типа стрелки > принять: Akzeptieren, выделить как то цветом.
Нельзя: биткоин, нагота, кровь, насилие, оружие, элементы интерфейсов: кнопки …, бренды
Форматы: 1920х1080, квадрат 1080x1080 и вертикалку 720x1280
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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