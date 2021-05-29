Видео баннер Реклама финансовых услуг, вложения, инвестиции

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Завершен2 заявки223 просмотра

Реклама финансовых услуг, вложения

  • Показываем деньги, и символы стабильность

    • кадры золота и как оно сыплется с неба
    • показываем сейф и что то связанное с безопасностью
  • Запуск пилотной программы: альтернатива безусловного дохода

    • крупно пишем на черном фоне: Альтернатива безусловному доходу: Alternative Bedingungsloses Grundeinkommen, как то выделить
  • Выбрать претендента на данный вид дохода

    • показываем какой то поиск в картотеке … в файлах … ну чтоб было понятно что идет поиск среди чего то
    • какое то время идет ожидание и снизу на пол экрана пишем: вы выбраны стать избранным (Du bist gewählt)
  • Вам открыт доступ, доступ будет закрыт через час: Der Zugang steht Ihnen offen, der Zugang wird in einer Stunde geschlossen. Бежит назад время - каунт даун. Под текстом призыв к действию: Не кнопка - нельзя кнопку, а что то типа стрелки > принять: Akzeptieren, выделить как то цветом.
сопровождается музыкой, все должно быть в такт и с звуковыми эффектами усиливающие эффект, музыка побуждающая к действию - мотивационная (без авторских прав). Длительность 15-20 секунд, максимум.

Нельзя: биткоин, нагота, кровь, насилие, оружие, элементы интерфейсов: кнопки …, бренды

Форматы: 1920х1080, квадрат 1080x1080 и вертикалку 720x1280

4 года назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

SvitDM
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$45
10 дней
Escrow
Спасибо большой, работаю второй раз и мне все понравилось, отличный ролик, очень хорошее исполнение. Всем советую!
Заказчик очень четко и понятно ставит задачу. Принимает предложения и всегда на связи. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад
SvitDM
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад

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